Mede-eigenaar worden van een windmolen, straks kan het in Beuningen

Iedere gemeente moet in 2050 energieneutraal zijn. Beuningen hoopt dit doel tien jaar eerder te behalen. Het betekent dat er dan net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Daarvoor zijn er, aldus burgemeester en wethouders, onder andere windmolens nodig. Voor die turbines besloten ze onlangs met Kemperman & Partners Projecten, Eneco Wind en de lokale energiecoöperatie EnergieVoorVier te gaan samenwerken.

Vier of vijf turbines

Onderzocht de gemeente eerder nog de mogelijkheid om vier tot acht turbines te plaatsen. Het worden er vier of vijf, staat in de voorwaarden die aan de drie initiatiefnemers zijn gesteld. Dit drietal is ook voorstander van minder maar dan wel hogere windmolens, dan meerdere kleinere exemplaren. ,,Hoger in de lucht waait het harder. Het is daarom rendabeler”, zegt Patrick Beusker, voorzitter van EnergieVoorVier.

Hoe hoog ze precies worden, is nog onbekend. ,,We weten ook niet of de gemeente een maximale hoogte gaat opleggen. Dat is tot nu toe niet gebeurd.” De verwachting van de initiatiefnemers is dat de turbines meer dan 13.500 huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Waar komen ze?

Over de locaties van de windmolens komt waarschijnlijk in het najaar meer duidelijkheid. De gemeente heeft een gebied aangewezen waar ze mogen komen. Het gaat om het stuk langs de A73 en N322: van de gemeentegrens met Druten tot aan de Schoenaker. Waar ze straks precies zullen staan, ligt onder meer aan welke grondeigenaren er meewerken. EnergieVoorVier heeft met een meerderheid inmiddels een overeenkomst. Beusker: ,,We zouden op hun gronden een opstelling kunnen maken.”

De komende tijd gaat het bestuur van de energiecoöperatie met omwonenden, die overigens geen last van slagschaduw mogen krijgen, in gesprek over de eventuele vergoedingen die zij kunnen ontvangen. Begin volgend jaar volgt een campagne om eigenaren te werven. De windmolens worden namelijk 50 procent eigendom van bewoners, zo is afgesproken met de gemeente. Ze kunnen de turbines meefinancieren en krijgen daar dan een rendement voor terug. Hoe hoog dat bedrag is, weet Beusker nog niet. Wel dat er veel deelnemers nodig zijn om de turbines te betalen. ,,Je praat toch over miljoenen die er opgehaald moeten worden.”

Investeren

Niet alleen inwoners van de gemeente Beuningen, ook van andere omliggende gemeenten kunnen investeren. ,,Bergharen ligt heel dichtbij. Het zou gek zijn om die inwoners er niet bij te betrekken”, aldus Beusker.

Hij verwacht dat het nog een aantal jaar duurt voordat de windmolens er staan. De Beuningse wethouder Piet de Klein liet eerder weten te hopen dat het nog net binnen deze coalitieperiode, oftewel voor maart 2022, lukt.