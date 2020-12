Meester Jesper is de held op TikTok: ‘Kinderen leren in mum van tijd lastige rekensommen’

Jim Bakkum postte het TikTok-filmpje waarin Meester Jesper in een paar seconden uitlegt hoe kinderen makkelijk procenten leren. ,,Deze meester is een topper!”, zette de zanger erbij. Ook Bastiaan Ragas is te spreken over de uitlegvideo's waarin Meester Jesper met de billen bloot gaat. ,,Wat te gek, zulke rekenhacks! Ideaal voor ouders die geen geduld hebben om dingen uit te leggen, zoals ik”, laat Ragas weten in het televisieprogramma waar Meester Jesper ook te gast was.