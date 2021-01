Meester Jesper ‘tiktokt’ zich naast Nikkie Tutorials in race voor de Zapp-Awards

Heb jij ’n suggestie voor playlist ‘Corona Quarantine’ van meester Jesper? ‘Don’t stand so close to me’

17 maart BEUNINGEN - ‘Don’t stand so close to me’ van The Police en ‘The rythm of the night’ van Corona. Het zijn twee nummers die volgens Meester Jesper Hesseling uit Beuningen niet konden ontbreken op zijn playlist ‘Corona Quarantine’ op Spotify.