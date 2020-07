Mireya Derksen ondanks kritiek van Ali B naar de halve finale, ‘Spannend tot de laatste noot’

De Beuningse Mireya Derksen overtuigde vrijdag alle juryleden van het televisieprogramma We Want More met haar versie van het lied Time To Say Goodbye van Andrea Bocelli. Hoewel jurylid Ali B kritisch was, is de jonge klassieke zangeres door naar de halve finale. Die is morgenavond te zien op SBS 6.



Voor de 20-jarige Derksen is plaatsing voor de halve finale van de zangwedstrijd een droom. ,,Sinds ik jong ben, wil ik al ver komen in een zangwedstrijd. We Want More is een show voor alle genres. Hier heb ik profijt van omdat ik ‘classical crossovers’ zing, populair klassiek. Dat genre wordt in Nederland helaas niet zo omarmd. Zet de radio maar eens aan, je hoort alleen maar Nederlandse Top 40.”



Onbekend met televisieoptredens is het jonge Beuningse zangtalent niet. In 2014 en 2015 deed Derksen mee aan het Junior Songfestival, waarbij ze in 2014 met twee vriendinnen bij de laatste dertig kandidaten eindigde. Recenter, in 2017, was ze te zien in de Duitse talentenjacht Das Supertalent, waarin ze het schopte tot de theaterronde.