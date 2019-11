Misbruikschandalen kerk in kaart gebracht: ‘Alles verdween onder tafel als de bisschop dat wilde’

Of de kerk ooit een streep zal kunnen zetten onder alles wat doen heeft met het misbruik van minderjarigen? ,,De paus vertrouw ik wel als hij zegt dat hij werkelijk schoon schip wil maken’’, zegt Maarten-Jan Dongelmans.



,,Maar hij heeft een hele entourage om zich heen, een hele hofhouding die er absoluut geen baat bij heeft omdat die mensen nog steeds in de kast zitten of zelf veel toegedekt hebben. Er zijn mensen in het Vaticaan die om het hardst tekeergaan tegen homoseksuelen, maar wel zelf escortboys inhuren.’’



Dat is hypocrisie ten top, vindt hij. ,,Dus de vraag is: is de paus voldoende tijd gegeven om het tij daadwerkelijk te keren? Feit is dat hij al meer stappen heeft gezet dan al zijn voorgangers samen.’’