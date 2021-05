Mountainbiken in het ‘geluidsduin’ in Ewijk: ‘Geluidswal als landschap is uniek voor Nederland’’

Het is een vreemde gewaarwording. We lopen in de oksel van de snelwegen A50 en A73, maar we horen de auto's en vrachtwagens niet. Het pad voert flink omhoog, door een heuvelachtig landschap, dat hier en daar al begroeid is. Toch een beetje alsof we in een natuurgebied in Zuid-Limburg lopen. Dan, ineens, staan we bovenop de heuvel, achttien meter boven maaiveld, en davert het geluid aan alle kanten om ons heen.



We staan op de hoek: achter ons de geluidswal langs de A73 waar de afgelopen vijftien jaar aan gewerkt is, rechts van ons een nieuwe wal-in-aanleg, langs de A50 richting de Waal. Op de achtergrond, waar de A50 over de Waal gaat, verheft de Tacitusbrug zich boven het landschap.



Het nieuwe gedeelte is vierhonderd meter lang en loopt tot het viaduct van de Koningstraat over de A50, waar de bestaande betonnen geluidswal begint. Het moet de geplande uitbreiding van Ewijk vrijwaren van snelweggeluid.