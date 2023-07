Na fiasco in Arnhem begint Burna Boy zonder problemen en precies op tijd aan show Down The Rabbit Hole

Komt Burna Boy straks naar DTRH, of laat hij weer verstek gaan? Organisa­tors zitten vaker in stress door ‘ster­ren-nonchalan­ce’

Komt hij straks, of weer niet? Burna Boy is vanavond de hoofdact op Down The Rabbit Hole. Twee weken geleden stonden 40.000 fans nog voor niets in GelreDome in Arnhem, toen de Nigeriaanse wereldster niet kwam opdagen. Iets met het vliegtuig, luidde de verklaring.