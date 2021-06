Na het tuinleven lonkt voor Marike Jager nu weer de culturele wereld

Vijfde verdachte aangehou­den voor betrokken­heid bij vergis­moord op Mehmet in Beuningen

31 mei BEUNINGEN - De politie heeft zondag opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn bij de moord op Mehmet Kilicsoy, juli vorig jaar in Beuningen. Het gaat om een 27-jarige Amsterdammer. Hij is de vijfde verdachte die is aangehouden in deze geruchtmakende zaak.