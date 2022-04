Na twee jaar weer tijd voor feest: topdrukte in de trouw- en feestzalen

Mensen hebben weer zin in een feestje en dat is te merken bij de feestlocaties in de regio. Het loopt storm. Bij Slot Doddendael in Ewijk is de agenda tot en met oktober vol. ,,Dagelijks moeten we mensen teleurstellen die deze zomer nog willen trouwen.”