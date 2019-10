Natasja weet niet waar zij en haar zoon heen moeten

halloweenpleinfeest Vreemde figuren maken voetbal­veld Weurt onveilig

26 oktober WEURT - Wie gisteravond in Weurt was, had een grote kans om een griezel of ander vreemd figuur tegen te komen. Op het terrein van voetbalvereniging WVW vond het jaarlijkse halloweenpleinfeest plaats. Er liepen onder andere zombies en een waarzegger rond.