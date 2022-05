Nederzand maakt excuses aan Winssen voor overlast: ‘Het is jullie overkomen en jullie hebben er mee te dealen’

,,Het is helaas anders uitgepakt. Dat is ook wel duidelijk gemaakt vanavond”, zei directeur van zandwinner Nederzand Herman van der Linde halverwege zijn presentatie maandagavond op het gemeentehuis in Beuningen. Hij zat er om raadsleden te vertellen wat zijn bedrijf doet aan de overlast die omwonenden van de voorhaven in Deest ervaren. Voor hij het woord nam, had Van der Linde naar inspraakreacties van twee van hen geluisterd.