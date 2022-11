Nieuw ‘buurthuis’ in Beuningen voor jonge mensen met dementie

update Fikse vertraging op A50 door ongeluk en kapotte auto bij knooppunt Valburg

Door een ongeluk op de A50 ter hoogte van knooppunt Valburg is dinsdagochtend een flinke file ontstaan op diezelfde A50, maar ook op de aansluitende A73. Later kwam daar ook nog een kapotte auto bij. De vertraging is nu nog een half uur (update 10.15 uur).

22 november