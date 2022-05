Nieuw huis voor de leeuwen van ‘de Wok’ uit Ewijk: ‘Voor 225 euro mocht ik ze hebben’

Jarenlang bewaakten ze de ingang van restaurant Fong Shou in Ewijk: twee zogeheten sneeuwleeuwen, Tibetaanse fabeldieren die staan voor dapperheid en onvoorwaardelijke opgewektheid.



Op donderdag 24 maart in alle vroegte brandde restaurant Fong Shou aan de Van Heemstraweg in Ewijk af. Er bleef slechts een triest ogende ruïne over.



De twee stenen leeuwen bleven ongeschonden. Op deze maandagmiddag is Rik de Swart uit Beuningen samen met een man met een tractor bezig ze op te halen. De dieren zijn loodzwaar, dus het is een hele klus.