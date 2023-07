Nieuw talent ‘op leeftijd’ geeft concert op het Julianaplein in Beuningen. ‘Dit is hun droom’

DTRH Miezer en buitjes op Down The Rabbit Hole: ‘Een echte festival­gan­ger is op alles voorbereid’

De weersvoorspellingen waren matig voor zaterdag. In de ochtend valt het de festivalgangers van Down The Rabbit Hole mee. Het miezert vooral. ,,Wel jammer dat het publiek er minder zomers bijloopt.” Maar halverwege de middag zijn poncho's of jassen toch nodig als er wat korte buien voorbij komen.