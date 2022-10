Nieuwbouw Asdonck van tafel geveegd: ‘Bewoners lopen gevaar door bestrijdingsmiddelen fruitteler’

Grotere kans op sociale huurwonin­gen op Asdonckter­rein

BEUNINGEN - Er bestaat toch nog een kans dat er sociale huurwoningen komen op het Asdonckterrein in Beuningen. Doordat er gekozen was voor vrije sectorwoningen was het eerst uitgesloten, maar wethouder Sijmen Versluijs heeft toegezegd te onderzoeken of er tóch sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden.

28 december