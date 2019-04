Nieuwe politieauto: met 250 kilometer per uur achter de boeven aan

Een van deze nieuwe Snelle Interventie Voertuig (SIV) is gestationeerd bij de verkeerspolitie in Ewijk en bedient grote delen van Gelderland. Met enige trots stapt Gijs Kuypers, leidinggevende bij Team Verkeer, in de nieuwe aanwinst. Het eerste wat opvalt als we instappen is dat de auto niet veel lager op de weg ligt dan een gewone politieauto.



,,De auto is echter niet te vergelijken met een gewone politiewagen. De Audi heeft een topsnelheid van ruim 250. Nul tot honderd doet deze gepantserde wagen in zeven seconden. En door de koppel van 580 Nm (newtonmeter) word je in je stoel gedrukt als de auto optrekt", vertelt de agent.