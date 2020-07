Nijmegenaar op straat doodgeschoten in Beuningen, daders nog niet gevonden

Zangeres Marike Jager treedt op in corona­stijl: in haar eigen achtertuin

28 juni BEUNINGEN - Het was voor 90 mensen het eerste uitstapje in maanden: een concert van zangeres Marike Jager. Ze trad dit weekend drie keer op in Beuningen. Om precies te zijn in haar eigen achtertuin: ,,Buiten spelen is zo gaaf’’