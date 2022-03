Ombudsman geeft Beuningen tik op de vingers: gemeente geeft inwoners te weinig inspraak

Acht omwonenden klaagden bij de ombudsman over het parkje tussen de Lagunesingel en de Oude Reekstraat in Beuningen, de beoogde tijdelijke plek voor Kindcentrum De Dromedaris. Zeven van de acht ingediende klachten waren eerder door de gemeente ongegrond verklaard. De ombudsman concludeert nu dat twee van die zeven klachten toch terecht zijn.

Maar, zegt de ombudsman vooral, een goede inspraak van de burgers had veel van de klachten kunnen voorkomen. Dat participatiebeleid is er in Beuningen niet. De omwonenden zijn uiteindelijk wel betrokken bij de keuze voor een plek voor de noodschool, maar hen is nooit verteld hoe groot hun invloed daar nog op was. ‘Dat heeft de indruk bij hen versterkt dat de gemeente zich in dit proces partijdig opstelt.’