Omwonenden zijn tegen, Wijchen is tegen en tóch waarschijnlijk meer evenementen op Groene Heuvels

Down the Rabbit Hole komt eraan, en zo’n festival op de Groene Heuvels wordt eenvoudi­ger te organise­ren

EWIJK - Wordt het deze zomer na twee coronajaren weer ouderwets druk op recreatieterrein de Groene Heuvels in Ewijk, tijdens festival Down the Rabbit Hole (DTRH)? Het begint er meer en meer op te lijken. De line-up is grotendeels bekend, de kaartverkoop loopt gesmeerd en dan was er dinsdag ook nog een persconferentie vol versoepelingen.