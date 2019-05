Onderzoekers kunnen weinig met Weurtse botten uit uiterwaard, ‘Het was een man...dat was het dan’

boerentrots David Abrahamjan hield de naam Lam voor zijn aardbei­enkwe­ke­rij

9 mei WINSSEN - Hij was 21 jaar toen hij met vriendin Nune vanuit Armenië naar Nederland kwam. Inmiddels is dat ook alweer 21 jaar geleden. David Abrahamjan is eigenaar van Aardbeienkwekerij Lam in Winssen: ,,We hebben die naam gehouden want die staat goed bekend op de veiling.”