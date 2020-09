Ongeluk met meerdere auto’s op A50 bij Ewijk: weg is weer vrij

Brand in opslag bij kersenboom­gaard Winssen, rookpluim in wijde omtrek te zien

18 september WINSSEN - Een grote zwarte rookwolk was vrijdagochtend in de wijde omtrek te zien. Oorzaak was een brand in een opslagschuur bij kersenboomgaard D'n Bongerd in Winssen. Daarin onder andere een tractor en een graafmachientje.