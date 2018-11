Ongeluk met vier auto's en ‘meerdere’ vrachtwagens op A50: drie rijstroken dicht

Paviljoen bij Groene Heuvels wil zonder Leisure­Lands verder

2 november EWIJK/ARNHEM – Is het omdat Paviljoen Het Buitenhuis aan het water van recreatiegebied Groene Heuvels tussen Ewijk en Bergharen twee keer zoveel waard is geworden? Exploitant Paul van Raamsdonk denkt dat dit de reden is dat locatie-eigenaar Leisurelands de horecagelegenheid niet meer aan hem wil verkopen. Donderdag eiste hij in kort geding dat LeisureLands zich houdt aan vijf jaar geleden overeengekomen afspraken tot verkoop.