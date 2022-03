Ongeluk op A73 bij Beuningen

Sporthal in Beuningen in hoog tempo omgetoverd tot opvang voor 250 Oekraïense vluchtelin­gen

BEUNINGEN - Sporthal De Tinnegieter in Beuningen is in drie dagen klaargestoomd voor de noodopvang van 250 Oekraïners. Onduidelijk is nog wanneer de eerste oorlogsvluchtelingen arriveren. Een gemeentewoordvoerder: ,,Maar dat kan al maandagochtend zijn. We wilden voor die tijd per se de boel op orde hebben.”

13 maart