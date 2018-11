Ongelukken veroorzaken files op A50: op hoogtepunt ruim anderhalf uur vertraging

Buis wint in Bemmel voor tweede keer op rij het WK dubbelspel

18 november BEMMEL – Marjolein Buis heeft opnieuw het Masters-toernooi in het dubbelspel gewonnen. De rolstoeltennisster uit Beuningen won het toernooi in Bemmel dit keer met Aniek van Koot. In de finale klopten ze zondag Louise Hunt en Dana Mathewson: 6-3, 6-1.