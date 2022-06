Ook Beuningen krijgt opvanghuis voor jonge mensen met dementie: Odensehuis gaat in september open

Aantal coronage­val­len is vooralsnog laag in Maas en Waal

BEUNINGEN - De landelijk stijgende besmettingscijfers van corona worden maar lichtelijk weerspiegeld in Maas en Waal. Alleen Beuningen steekt er enigszins bovenuit. Daar ligt het gemiddeld aantal positieve testen per 100.000 inwoners over de afgelopen week op 19,1. Dinsdag zijn vijf positieve testen gemeld.

22 juni