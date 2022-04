Ook bromfietser moet volgende week 5 kilometer omrijden door werk aan de brug over Sluis Weurt

De brug over de sluis in het Maas-Waalkanaal is vanaf die dag om 07.00 uur in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Rijkswaterstaat vernieuwt er het wegdek en is daar tot en met zondag 8 mei mee bezig. De verwachting is dat alle verkeer op 8 mei na 20.00 uur weer over de sluis kan.

In de tussentijd wordt verkeer omgeleid over de Westkanaaldijk, de Neerbosschebrug en de Energieweg. Die extra kilometers kost de automobilist volgens Google al snel 8 minuten extra reistijd, als het verkeer goed doorstroomt. Een brommerrijder is ongeveer 10 minuten langer onderweg.

Gedurende de tien dagen werk blijft voor fietsers altijd een van de twee fietsstroken over de sluis open. Voor hen verandert er dus niets.

Echt helemaal dicht

Wethouder Frans Houben van Beuningen verwacht niet dat de extra reistijd ver oploopt omdat het die weken vakantie is en het dus rustiger zal zijn op de weg. Hij reageerde daarmee op zorgen uit de gemeenteraad over de omleiding. Houben vertelde de raad dat de sluis elke dag slechts van 07.00 uur tot 17.00 uur dicht zou zijn. ,,Maar dat klopt niet”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,De weg over de sluis is echt tussen 28 april en 8 mei in beide richtingen helemaal dicht.”

Buspassagiers van lijn 5 en 85 moeten ook rekening houden met extra reistijd. ,,5 tot 10 minuten vertraging is mogelijk”, zegt een woordvoerder van Breng. ,,We hebben gekozen voor dezelfde omleidingsroute. Zo blijven we in Weurt alle haltes aandoen. Er zijn alternatieven bekeken, maar dan sla je haltes over.” De enige halte die vervalt, is die aan de Nijmeegse zijde bij de sluis. Daarvoor komt een tijdelijke halte aan de Scheepvaartweg.

Sluipverkeer door Weurt

De Beuningse gemeenteraad vreest sluipverkeer door Weurt. Wethouder Houben hoopt dat goede bebording dat voorkomt. ,,Het is onmogelijk om maatregelen te nemen op alle mogelijke sluiproutes”, zegt hij. ,,Maar we verwachten dat alleen verkeer uit Weurt de omleiding volgt. Daarnaast is het zo dat verkeer vanuit Beuningen voor het grootste deel van de Neerbosschebrug over de A73 gaat en niet voor de omleidingsroute over de Westkanaaldijk zal kiezen. Voor de meeste mensen in de gemeente is dat gewoon een omweg.”

Rijkswaterstaat voert al vanaf 12 april groot onderhoud uit aan het sluizencomplex. Zo wordt een hef- en roldeur uit de sluis gehaald voor renovatie, worden geleiderails en uitklimladders vervangen en ‘afremhout’ gerepareerd.