Op tour met dj Sam Feldt, drugs, seks en grootse feesten: nu kiest Jordi voor zichzelf

Jordi Martin - echte naam: Jordi Wilhelmus Martinus Repkes - speelde gitaar op de dreunende beats van de wereldberoemde DJ Sam Feldt. Onder meer op Mysteryland, waar 70.000 man los ging op zijn dreunende beats. Vuurwerk en rookmachines gaven de show extra dimensie.



Maar hij ging ook de grenzen over, op wereldtournee. Want: het kon allemaal. ,,Een privéjet in Brazilië om op tijd bij het andere optreden te zijn. Of in Jakarta, toen we omringd door een politie-escorte naar het vliegveld gingen om het vliegtuig te halen.”