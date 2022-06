Opbouw festival Down The Rabbit Hole in Ewijk verloopt voorspoedig

Mensen die een kaartje hebben gekocht via TicketSwap, een soort Marktplaats voor concertkaartjes, hoeven in principe niet bang te zijn dat ze geweigerd worden. Bij de Red Hot Chili Peppers in Nijmegen gebeurde dat wel.



Mojo had toen, om fraude te voorkomen, besloten alleen te werken met digitale tickets (mobile-only), waarvan de qr-code steeds veranderde. Mensen die kaartjes via TicketSwap hadden gekocht en die hadden geprint, werden niet toegelaten tot het Goffertpark. Pas toen de druk te groot werd, mochten ze toch naar binnen.



,,Bij Down The Rabbit Hole werken we niet met mobile-only”, aldus Bollmann. ,,Mensen kunnen dus ook geprinte tickets tonen. Maar het blijft een risico je kaartje te kopen via TicketSwap. Het kan zijn dat tickets meerdere keren verkocht worden en dan komt alleen degene die de barcode het eerst laat zien, het terrein op.



,,Het veiligst kun je een tweedehandsticket via ons officiële verkoopkanaal Ticketmaster kopen. Dat biedt die service sinds kort ook bij uitverkochte concerten.”