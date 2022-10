‘Ophouden met cultuur? Over mijn lijk!’: Perspectief-voorzitter Rutten zwaait af

U bent oud-huisarts en oud-hoogleraar diabetologie. Hoe past dat bij Perspectief?

,,Ik werd gevraagd als bestuurslid toen ik al geen huisarts meer was in Beuningen. Dat ben ik van 1982 tot 2014 geweest. Ik ben nog tot 2018 hoogleraar geweest. Ik was blij dat ze mij vroegen als bestuurslid want het leek me nuttig dat er iemand uit de zorg in het bestuur zit. Welzijn en cultuur werken gezondheidsbevorderend. Als je wat doet aan het welzijn en aan armoede en mensen in staat stelt zich te ontplooien, dan leven mensen gezonder.”