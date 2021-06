Opnieuw aanhouding voor vergismoord op Mehmet in Beuningen

Bestuurder mee naar politiebu­reau voor alcohol­test nadat hij met zijn auto een wielrenner schepte in Ewijk

27 mei EWIJK - De bestuurder van een personenauto is door agenten meegenomen naar het politiebureau nadat hij een wielrenner had geschept in Ewijk. De man had alcohol gedronken en moest een test doen. De wielrenner raakte licht gewond.