Opnieuw dodelijk ongeval met speed pedelec in Gelderland: ‘Minister, zorg snel voor veilige regels’

Groene Heuvels krijgt mogelijk supermarkt

8 mei EWIJK - Op vakantiepark Groene Heuvels in Ewijk opent binnenkort misschien een supermarkt met Nederlandse en Poolse producten. Beheerder Sander van der Weerden is in gesprek met een mogelijke uitbater. Dat is opvallend, want de gemeente Beuningen wil binnen een halfjaar de buitenlandse werknemers en permanente bewoners van het park hebben.