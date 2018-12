Opnieuw lugubere vondst aan Weurtse Waal: buurtbewoner ontdekt ‘bovenbeen’

De politie heeft het bot dinsdagavond opgehaald en opgestuurd naar het centrum Forensische Opsporing in Elst. Daar moet duidelijk worden of het inderdaad om menselijke resten gaat. Is dat zo, dan wordt een dna-onderzoek gedaan om de identiteit van de overledene vast te stellen.

Een woordvoerder sprak bij die gelegenheid van ‘meerdere botten’, maar wil de niet bevestigen welke lichaamsdelen het precies betreft, en of er inderdaad sprake is van kledingresten. Een andere politiewoordvoerder bevestigt woensdag dat er inderdaad nog een bot is opgehaald in Weurt. Zij zegt dat over ongeveer 3 weken de uitslag van het forensisch onderzoek wordt verwacht.