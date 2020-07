Opnieuw moet drugspand in Ewijk drie maanden dicht: ‘Een stevige, passende maatregel’

Organisa­tor onderne­mers­beur­zen in het Land van Cuijk en Gennep is nu tijdelijk schilder en glazenwas­ser

12 juli BOXMEER - Michel Hovenkamp is organisator van ondernemersbeurzen in het Land van Cuijk en Gennep. Maar nu even niet. Vanwege de coronacrisis is hij nu tijdelijk schilder en glazenwasser.