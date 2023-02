Overleden baby Dishaïro werd mogelijk gestompt en geschud door vader (25): ‘Ik trof hem zo aan’

Lezerspanel Is staken terecht? ‘Het ongemak dat we ondervin­den is écht onderge­schikt aan de lage lonen en slechte cao’s’

Het is de week van de stakingen. Treinen van Arriva reden niet, de vuilnismannen in het rivierengebied legde het werk neer en ook buschauffeurs besloten te staken. Maar zijn alle stakingen terecht? Onze lezerspanel laat haar licht er over schijnen.