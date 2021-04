Pas geplaatste borden in uiterwaarden bespoten met zwarte graffiti: ‘Waarom doen mensen dit?’

Bezoeker Down The Rabbit Hole moet zich thuis voelen op de glamping van ’t Broeckhuys

20 maart EWIJK - De transformatie van vakantiepark De Groene Heuvels naar ’t Broeckhuys is in volle gang. Het campinggedeelte is in handen van For-rest Glamp. Mede-eigenaar Jeroen Schreurs heeft er een glamping voor ogen, die met een beetje geluk open is met Pinksteren.