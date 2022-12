Peter bleef voor Annie zorgen, ook al waren ze gescheiden: ‘We konden niet met en niet zonder elkaar’

Prikkelend magazine moet Maaswaal College promoten. ‘We wilden iets ludieks doen’

Een recept voor gekleurde cupcakes, een podcast van Joopie & Jaapie en een Vraag & antwoord rubriek. Gaat dit over de Libelle? De Margriet misschien? Nee, het is allemaal te vinden in het MW Magazine. Het Maaswaal College in Wijchen ging er woensdag voor het eerst mee de boer op om basisschoolleerlingen te verleiden voor deze school te kiezen.

8 december