Piet de Klein neemt afscheid als wethouder en wordt benoemd tot Ridder in de Orde van oranje-Nassau

Weurtenaar De Klein was twaalf jaar wethouder in de gemeente. Hij wordt gezien als een bestuurder die de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk vond, wijken met veel groen en water tot stand bracht en ook oog had voor de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken. Daarnaast had hij een voortrekkersrol op het gebied van de energietransitie Energiek Beuningen en de duurzame opwekking van energie in het buitengebied met windmolens en zonneparken.