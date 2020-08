Poep en plas volop op corona getest: ‘Hier kunnen we besmettingen veel sneller ontdekken’

Per 1 september moeten alle zuiveringsinstallaties dagelijks worden onderzocht. Of dat lukt moet nog blijken, zegt woordvoerder Coen Berends van het RIVM. ,,Maar bij 80 installaties heb je al ongeveer 10 miljoen Nederlanders te pakken”, zegt hij.

Op pad met een soeplepel

Het RIVM onderzoekt het rioolwater al langer. In monsters van diverse RZWI’s werd het genetische materiaal (RNA) van het virus aangetroffen. In de afgelopen maanden deed het instituut als proef onderzoek op 29 locaties. De screening bevestigde dat besmette mensen het virus eerder uitscheiden dan ze symptomen van de ziekte COVID-19 vertonen.

‘Pollepelmachinist’ noemen zijn collega’s van het waterlab hem schertsend. Vanwege de lepel die hij gebruikt om monsters te nemen. Een soeplepel, maar in de volksmond is het pollepel geworden. Henk Kersten kan er om lachen. Kersten is monsternemer bij waterlab Aquon, dat voor negen waterschappen in Gelderland, Utrecht en Brabant werkzaam is. Uit zijn monsters moet blijken of het rioolwater het coronavirus bevat.