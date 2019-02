Politici na zoveelste inval op vakantiepark: ‘Keihard optreden tegen pauperparken’

‘Beuningen’ zit in spanning, maar de speelgoed­win­kels in Wijchen en Druten gaan door

26 februari WIJCHEN/BEUNINGEN/DRUTEN - Bij Intertoys in Beuningen loopt de spanning op: blijft de winkel nog bestaan nu het moederbedrijf failliet is? In de zelfstandige zaken in Wijchen en Druten is het rap schakelen. De voorraad moet snel worden aangevuld.