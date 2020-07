Politie doet week na liquidatie van klusjesman Mehmet passantenonderzoek in hartje Beuningen

Deze 49-jarige klusjesman parkeerde maandag 6 juli rond 8.30 uur zijn personenwagen aan de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen. De Nijmegenaar, vader van drie kinderen, stak vervolgens de straat over op weg naar een eerste afspraak voor een schilderklus op het Thorbeckeplein.



Na slechts een paar stappen op het trottoir werd vijf keer op hem geschoten. Ondanks hulp van onder meer een toegesnelde huisarts-in-opleiding, overleed de Nijmegenaar op weg naar het ziekenhuis. De twee bivakmutsdragende daders sprongen na de gerichte aanslag in een witte Volkswagen Transporter en maakten zich uit de voeten richting Haagstraat. Dit busje werd niet veel later achtergelaten in de Alex Willemstraat in Winssen.