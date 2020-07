Politie: in Beuningen geliquideerde klusjesman Mehmet was alleen en is niet klemgereden

Geschrok­ken Beuningse burgemees­ter: ‘Een schietinci­dent tolereren we hier niet’

8 juli Burgemeester Daphne Bergman van Beuningen is geschrokken door de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet in haar gemeente. Dat schrijft ze in een reactie op de website van Beuningen. ‘Een schietincident in onze gemeente tolereren we niet.’