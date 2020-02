Politie waarschuwt: ‘Er zitten mensen in verlaten Ewijkse wok’

Strafbaar

De politie waarschuwt er nu voor om het voormalige restaurant te betreden. De afgelopen tijd kregen agenten regelmatig meldingen binnen over personen in het pand. Dat is strafbaar, zo laat de politie weten. Het pand is namelijk afgesloten door de gemeente en mag om die reden niet betreden worden. Vanwege de meldingen is de politie al geregeld gaan kijken in het pand.