Ramkraak bij opticien Schippers aan Julianaplein in Beuningen

uitleg Van bami op ’t bord naar wiet op zolder

7:30 EWIJK - Menig inwoner van Maas en Waal at in het verleden wel eens bij Wok Fong Shou in Ewijk. Sinds een jaar zit het restaurant aan de Van Heemstraweg dicht. De tafels waren de afgelopen tijd nog gedekt, maar er gebeurde niets. Tot afgelopen maandag: de politie rolde op de eerste verdieping een wietkwekerij op. De hennep van de zevenhonderd tot duizend planten was al geoogst. Vijf vragen én antwoorden.