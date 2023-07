Regenbuien, maar soms ook zon in Beuningen vandaag

Oud-agent Henk dacht dat híj online oplichters wel zou doorzien. Tot hij zondag­avond een sms'je krijgt

Natuurlijk kende hij na 41 jaar als politieman wel de verhalen. Over oplichters die via telefoon, app of pc geld proberen af te troggelen. Henk Baron (76) geeft dorpsgenoten zelfs advies om die fraudetrucs te doorzien. En toch tuinde hij er deze week zelf in. ,,Dit kan mij toch niet gebeuren...”