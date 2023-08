Wil je su­per-de-luxe slapen in een eeuwenoud pand? Dat kan hier, en het bed is te koop

Een paar jaar geleden was het een grote, lege en onaangename zolder. Nu is dit deel van het Arsenaal in Grave omgebouwd tot hotel. En wat voor een. De kamers zijn geen kamers, maar suites. Je kunt er bijna letterlijk baden in luxe.