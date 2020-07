Rick (20) en Patrick (21) zitten in feestoord Lloret, met code oranje in de buurt: ‘Ondanks corona kunnen we nog steeds genieten’

Uitzinnige jongeren die tussen laserlampen op het ritme van dancemuziek op en neer bewegen. Mobiele telefoons die massaal de lucht in gaan als een bekende Nederlandse artiest het podium betreedt. Zonder corona ziet een doorsnee avond in de populaire discotheek Tropics in het Spaanse Lloret de Mar er ongeveer zo uit.



En mét corona? Dan mogen feestgangers eigenlijk alleen rond een tafeltje dansen dat ze eerder op de dag via WhatsApp hebben gereserveerd, zegt de 20-jarige Rick Sommerdijk uit Beuningen.



Al is dat nu zelfs niet meer mogelijk. Alle clubs en discotheken in Lloret de Mar zitten volgens hem sinds afgelopen weekeinde dicht omdat het coronavirus weer oplaait in Barcelona en omgeving.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders nu zelfs dringend af naar het ‘oranje’ gebied te reizen. Mensen die daar al zijn, moeten serieus overwegen of ze hun verblijf vroegtijdig willen afbreken.