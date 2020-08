Rieten dak in brand door bliksem in Beuningen

Rondje Europa op glamping Doddendael in Ewijk: ‘Er is weer reuring op het slot’

31 juli EWIJK - Parijs, Londen, Berlijn. Of toch liever Lissabon, Madrid, Athene. Drukke steden opzoeken deze zomer is toch niet zo verstandig, zult u vast denken. Maar een citytrip zit er tóch in deze vakantie. In één van de tien naar Europese hoofdsteden vernoemde glamping-tenten bij Slot Doddendael in Ewijk.