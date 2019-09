Rijbaan A50 uur dicht na ongeluk met vrachtwagen bij Ewijk

Opnieuw tegenslag voor Weurtse luierver­wer­ker

17 september WEURT - Afvalverwerker ARN weet nog steeds niet of er een volwaardige luierverwerkingsinstallatie in de fabriek in Weurt komt te staan. Bij het testen van een grote proefinstallatie die in december in gebruik werd genomen, is het bedrijf op nieuwe technische problemen gestuit.