Rijkswaterstaat wil einde maken aan dwalende hulpdiensten na incident met baby Hugo op schip in Weurt

De helpende kaas van Frank en Debbie is er voor de ouderen van de Alde Steeg

16 februari BEUNINGEN - Het is de helpende kaas van Frank en Debbie Leenders die het leven van ouderen in zorgcentrum Alde Steeg in Beuningen net een beetje aangenamer gaat maken. Sinds woensdag is het extra belegen belegsel te koop in hun Zuivelhoeve Beuningen, in het centrum van het dorp.