Rijstroken A73 dicht nadat auto tegen vrachtwagen botst

Maas en Waalse winkels vallen in de prijzen: meeste loten verkocht

24 mei WIJCHEN/ BEUNINGEN - Dit keer vielen niet de klanten, maar de winkels zelf in de prijzen. Sigarenmagazijn Hendriks uit Wijchen verkocht vorig jaar de meeste loten van de Nederlandse Loterij in de provincie Gelderland. Op plaats twee eindigde Primera in Beuningen.